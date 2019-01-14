США готовит своё военное присутствие в Арктике

Арктика, в недрах которой содержатся несметные природы богатства, в том числе нефть и газ, не даёт покоя американцам и китайцам. В ответ на российскую активность в этом регионе американцы решили усилить там и своё присутствие.



Прежде всего готовится военный воздушный флот для отправки в Заполярный круг и работе в условиях экстремального холода. Компания Boeing поставит правительству США 179 современных воздушных танкеров для дозаправки самолётов в воздухе. Командование ВВС США на военной базе на Гавайях готовит 200 военных пилотов для работы на арктических широтах.



Командование ВМС США летом 2019 года решит вопрос об отправке в Арктику авианосцев и кораблей сопровождения.



Если российские и китайские экспедиции в Арктике ведут научные и геологические разработки, то, как видим, американцы собираются пока только усилить там своё военное присутствие, чтобы сильной рукой застолбить место на необитаемом континенте.



