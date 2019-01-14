Раскрыт «худший сценарий» развития конфликта между ВСУ и ополченцами Донбасса

Йонас Витаутас Жукас, главнокомандующий армии Литвы, назвал «худший сценарий» дальнейшего развития ситуации в зоне боевых действий в Донбассе. Заявление Жукаса приведено в заметке, опубликованной российскими СМИ.

Согласно оценке главнокомандующего, «худшим сценарием» является эскалация конфликта между Вооруженными силами Украины и ополченцами. В этом случае вспыхнет полномасштабная война, которая затронет всю Европу, процитировало Жукаса сетевое издание ФАН.

Литовский военный призвал страны ЕС предпринять действия, направленные на предотвращение обострения. От обстановки на востоке Украины зависит безопасность «Старого континента», отметил Жукас.

Ранее в понедельник стало известно, что украинские морпехи «готовы» организовать наступление на столицу своей страны. Соответствующее утверждение содержится в письме, которое отправил в российские СМИ один из офицеров ВСУ.