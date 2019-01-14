В ВСУ рассказали о «готовности» украинских морпехов пойти в наступление на Киев

Недовольные условиями службы морские пехотинцы Вооруженных сил Украины «готовы» пойти в наступление на Киев. Об этом говорится в письме офицера 36-й бригады ВСУ, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Военный, отправивший послание «Русской весне», рассказал, что у половины бойцов его соединения моральный дух «находится на нуле». Согласно предположению офицера, командование целенаправленно предпринимает действия, направленные на то, чтобы бригаду покинуло как можно большей людей.

По словам автора письма, после введения на Украине военного положения соединение перебросили на полигон, где оно пробудет несколько месяцев. Из-за нахождения на холоде многие морпехи простудились.

Замерзающие военные обозлены на президента Петра Порошенко, отмечается в письме. Офицер написал, что единственное место, куда «готовы» пойти в наступление его сослуживцы, - Киев.