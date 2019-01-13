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На Украине составили "рейтинг политиков-предателей"
13 января 2019, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине составили политический рейтинг «Предатель года-2018». Авторы проанализировали репутацию украинских политических деятелей и выяснили, кто в прошлом году запятнал себя больше всех.
Совсем не почетное первое место заняла исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Эта «деятельница» отличилась тем, что в полном объеме провалила медицинскую реформу и разрушила существовавшую систему здравоохранения в стране.
Евгений Мураев занял вторую строчку антирейтинга. Этот политик «прославился» тем, что обещал установить мир на Украине, а также выступал за ее нейтральный и внеблоковый статус. Но в результате всех его обещаний выходят только скандалы.
В тройку «антилидеров» вошел и глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Этому «эффективному менеджеру» припомнили премию в восемь миллионов долларов, которую он выписал сам себе за победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде. Эти деньги он вывел за рубеж, переведя их на счет своей матери, проживающей в США. Позже Коболев проболтался журналистам, что в отношении «Нафтогаза» открыто множество дел, а значит, и его могут в любой момент осудить за махинации и коррупцию.
Первый замглавы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, в отношении которого СБУ возбудила уголовное дело по статье «государственная измена», занял четвертое место. Мало того, что он владеет элитной недвижимостью на сотни миллионов гривен, так у него еще и родственники с российским гражданством имеются.
Бывший руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров замкнул Топ-5 «антирейтинга». Он оскандалился, когда попытался оспорить в суде свое увольнение с поста главы ГФС по подозрению в коррупции. Британское гражданство также не добавляет белизны репутации этого джентльмена, пишет РИА Новости.
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