РФ станет второй после Китая страной, внедрившей «умную» систему

В Москве досрочно введена в эксплуатацию «умная» система с технологией распознавания лиц. Эксперты оценили вероятность скорого тотального внедрения «умной» системы во всех городах России. Система распознавания лиц: посмотрел в камеру - совершил платеж

Пилотный проект «умной» системы был успешно реализован в московском метрополитене. Сочтя эксперимент успешным, московские власти продолжили установку видеокамер с технологией распознавания лиц и на поверхности мегаполиса. «Система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах. И это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы. Им здесь уже не спрятаться», - писал ранее в своем твиттере Сергей Собянин.

Пока западные страны горячо дискутируют по поводу внедрения технологии распознавания лиц, Китай и Россия впереди планеты всей. В Китае данная технология уже массово используется. Судя по скорости, с какой Россия поспешает за своим восточным соседом, у нас «умная» система может быть внедрена не только в столице, но и в остальных городах уже в 2022-2023 годах, прогнозируют эксперты Телеграм-канала «Экономика цифровой эры».

«В 2018 году к городской системе видеонаблюдения мы подключили более 7 тысяч камер. На сегодняшний день она насчитывает 167 тысяч камер. Во многом благодаря современной системе видеонаблюдения Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира», - подтверждает прогнозы экспертов мэр Москвы.