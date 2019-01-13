Рота ВСУ в полном составе отказалась выходить на боевые позиции в Донбассе

В Донбассе рота военнослужащих Вооруженных сил Украины в полном составе отказалась выходить на боевые позиции. Украинские военные заявили, что хотят вернуться домой живыми, и потребовали ротации.

«По информации наших источников в рядах ВСУ, вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции. Командир роты доложил вышестоящему начальству, что личный состав роты не желает принимать участие в боевых действиях. Военнослужащие мотивировали свой отказ тем, что ждут ротации и хотят вернуться домой живыми», - сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Командиры взводов и командир взбунтовавшейся роты задержаны. Подразделение военной службы правопорядка прибыло к месту дислокации роты, чтобы начать разбирательство этого инцидента, сообщает «Политнавигатор».