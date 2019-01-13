Эксперт высказался по заявлению об опасности избрания президентом Украины комика

Политолог Иван Мезюхо высказался о шансах комика Владимира Зеленского победить на выборах президента Украины. Зеленский накануне 1 января объявил о президент ких амбициях. Эксперт: люди, которые говорят: "Я за Зеленского", - сами улыбаются

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает его возможное избрание на пост президента Украины опасным для страны.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, "потенциальное избрание Зеленского несёт определённые риски, непонятна его политическая программа", - передаёт RT. Эксперт считает, что если уже в стране комик имеет большой предвыборный электоральный рейтинг, то это значит - огромное количество украинцев разочарованы в действующих политиках.