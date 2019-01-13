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В ДНР сообщили о многократном нарушении перемирия украинскими силовиками

13 января 2019, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР сообщили о многократном нарушении перемирия украинскими силовиками
фото: globallookpress.com

В Донецкой народной республике сообщили о нарушении украинскими силовиками за минувшие сутки семь раз "рождественского" перемирия.  В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня уточнили, что ВСУ выпустили по территории ДНР почти 10 боеприпасов. 

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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – девять единиц", - говорится в сообщении СЦКК.

В СЦКК добавили, что под огнем украинских силовиков оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак, а также поселок Трудовские и Александровка на западе Донецка, горловский поселок Зайцево, город Докучаевск. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие.

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