В ДНР сообщили о многократном нарушении перемирия украинскими силовиками

В Донецкой народной республике сообщили о нарушении украинскими силовиками за минувшие сутки семь раз "рождественского" перемирия. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня уточнили, что ВСУ выпустили по территории ДНР почти 10 боеприпасов. ОБСЕ сообщила об утрате беспилотника в Донбассе из-за обстрела

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – девять единиц", - говорится в сообщении СЦКК.

В СЦКК добавили, что под огнем украинских силовиков оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак, а также поселок Трудовские и Александровка на западе Донецка, горловский поселок Зайцево, город Докучаевск. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие.