//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Роберт Де Ниро назвал Трампа угрозой для своей страны и демократии
- Мария Порошина показала первое фото после родов с сыном
- Андрей Малахов возмущен фотографиями беременной Виктории Лопыревой
- В сети раскритиковали журналиста за бестактные вопросы Екатерине Климовой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Литва официально узаконила однополые браки
13 января 2019, 10:24 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
В Литве наступил праздник для секс – меньшинств: Конституционный суд страны узаконил однополые браки, заключенные за рубежом. Что сие значит? Власти Литвы теперь просто обязаны предоставить вид на жительство любому иностранному гражданину, который в другом государстве заключил брак с литовцем. Так решил Конституционный суд!
Такое решение было принято после обращения в Конституционный суд Главного административного суда Литвы.
А дело было в следующем: гражданин Белоруссии, который заключил брак с литовцем в Дании, не смог на родине «законной половинке» получить вид на жительство. Понятно, что «молодоженов» это огорчило и они обратились в официальные юридические инстанции.
И Конституционный суд определил: ограничение прав на воссоединении семьи лиц одного пола не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство.
А министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, комментируя данный вопрос сказал: « Однополые пары имеют полное право регистрировать свои отношения».
Уже не вызывает тайны, что в странах Прибалтики более чем лояльно относятся к секс – меньшинствам. Иногда дело доходит до странной ситуации: недавно ООН раскритиковал Латвию за ущемление прав русских, но прибалтийских дипломатов волновал вопрос, отнюдь, не о правах нацменьшинств, а о правах ЛГБТ–меньшинств.
Ситуация выглядела так: докладчики ООН по делам меньшинств обратились к руководству Латвии еще в начале года. Они отправили официальное письмо в МИД Латвии. Ответ получили в срок: министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийская реформа школ « соответствует международным обязательствам государства».
Такой ответ наблюдателей не удовлетворил, и они пошли «глубже»: они направили еще одно письмо в Ригу, где напомнили, что запрет на использование языка нацменьшинств – нарушение прав на образование!
Шум докладчиками – наблюдателями был поднят! Даже Совет Европы подверг критике Латвию за политику, которую они проводят в отношении нацменьшинств.
Но на все вопросы, связанные с нацменьшинствами Латвия отвечает четко т однообразно: страна была незаконно оккупирована!
Тогда было принято решение обратиться к американскому президенту! За помощью в решении вопроса о нацменьшинствах в Балтии.
Однако, американского президента г-н Трампа, во время встречи с прибалтийскими коллегами не интересовала данная тема. Главу США очень заботило положение местных представителей ЛГБТ. Г-н Трамп был взволнован ситуацией с секс – меньшинствами в Латвии. Оказывается, у Латвии худшая в ЕС ситуация с соблюдением прав секс – меньшинств!
Что по этому вопросу думают граждане Латвии?
Валда, 28 лет, девушка традиционных взглядов: «Пусть занимаются любым сексом! Мне интересен секс с мужчиной! Но дело личное. Меня пусть только не впутывают в свои разборки!»
Волдемар, 34 года, гей: «Хорошо, что у нас есть защита! Я рад, что глава МИД Латвии …наш человек. Я не ощущаю себя ущемленным: мы ходим на парады, у нас есть свои кафе и бары, мы собираемся вместе. Думаю, что дальше будет только лучше!»
Мадара, 42 года, лесбиянка: « Больше нужно нам дать прав! Общество еще не очень готово нас воспринимать адекватно! Бывают неприятные моменты. Но мы начали говорить о таких отношениях. Говорить ясно и громко! Изменения будут! Непременно!»
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Здоровье
//В мире
Эксперт высказался по заявлению об опасности избрания президентом Украины комика
//В мире
//Новости МирТесен
//Общество
Рудковская вспомнила, как ровно 12 лет назад познакомилась с Плющенко
//В мире
Рота ВСУ в полном составе отказалась выходить на боевые позиции в Донбассе
//Новости партнеров
Роберт Де Ниро назвал Трампа угрозой для своей страны и демократии
//Армия
Эксперт сравнил новый «Удав» с легендарным пистолетом Макарова
//Общество
В Барнауле 5-летний мальчик пожаловался в СКР на пьяных мать и отца
//Политика
//Новости СМИ2
//Хайтек
Пользователи Сети ломают голову над новой оптической иллюзией с котом
//Общество
//В мире
Алдис Гобземс: прекратите уничтожать предпринимателей и покрывать аферистов!
//В мире
"Руспродсоюз" прогнозирует скорое подорожание продуктов на 8 процентов
//Здоровье
Наташа Королева хранит два пиджака Николаева в желтом чемодане в своем доме
//Армия
//Общество
Киев планирует передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Назван доход экс-возлюбленной Меркьюри от «Богемской рапсодии»
//В мире
В сети комментируют новый украинский закон о "сексе по согласию"
//В мире
Посол США в ФРГ пригрозил Германии санкциями из-за "Северного потока - 2"
//В мире
Эксперт: люди, которые говорят: "Я за Зеленского", - сами улыбаются
//Общество
//В мире
В СБУ рассказали, с чем связан вызов на допрос Анатолия Гриценко