Литва официально узаконила однополые браки

В Литве наступил праздник для секс – меньшинств: Конституционный суд страны узаконил однополые браки, заключенные за рубежом. Что сие значит? Власти Литвы теперь просто обязаны предоставить вид на жительство любому иностранному гражданину, который в другом государстве заключил брак с литовцем. Так решил Конституционный суд!

Такое решение было принято после обращения в Конституционный суд Главного административного суда Литвы.

А дело было в следующем: гражданин Белоруссии, который заключил брак с литовцем в Дании, не смог на родине «законной половинке» получить вид на жительство. Понятно, что «молодоженов» это огорчило и они обратились в официальные юридические инстанции.

И Конституционный суд определил: ограничение прав на воссоединении семьи лиц одного пола не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство.

А министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, комментируя данный вопрос сказал: « Однополые пары имеют полное право регистрировать свои отношения».

Уже не вызывает тайны, что в странах Прибалтики более чем лояльно относятся к секс – меньшинствам. Иногда дело доходит до странной ситуации: недавно ООН раскритиковал Латвию за ущемление прав русских, но прибалтийских дипломатов волновал вопрос, отнюдь, не о правах нацменьшинств, а о правах ЛГБТ–меньшинств.

Ситуация выглядела так: докладчики ООН по делам меньшинств обратились к руководству Латвии еще в начале года. Они отправили официальное письмо в МИД Латвии. Ответ получили в срок: министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийская реформа школ « соответствует международным обязательствам государства».

Такой ответ наблюдателей не удовлетворил, и они пошли «глубже»: они направили еще одно письмо в Ригу, где напомнили, что запрет на использование языка нацменьшинств – нарушение прав на образование!

Шум докладчиками – наблюдателями был поднят! Даже Совет Европы подверг критике Латвию за политику, которую они проводят в отношении нацменьшинств.

Но на все вопросы, связанные с нацменьшинствами Латвия отвечает четко т однообразно: страна была незаконно оккупирована!

Тогда было принято решение обратиться к американскому президенту! За помощью в решении вопроса о нацменьшинствах в Балтии.

Однако, американского президента г-н Трампа, во время встречи с прибалтийскими коллегами не интересовала данная тема. Главу США очень заботило положение местных представителей ЛГБТ. Г-н Трамп был взволнован ситуацией с секс – меньшинствами в Латвии. Оказывается, у Латвии худшая в ЕС ситуация с соблюдением прав секс – меньшинств!

Что по этому вопросу думают граждане Латвии?

Валда, 28 лет, девушка традиционных взглядов: «Пусть занимаются любым сексом! Мне интересен секс с мужчиной! Но дело личное. Меня пусть только не впутывают в свои разборки!»

Волдемар, 34 года, гей: «Хорошо, что у нас есть защита! Я рад, что глава МИД Латвии …наш человек. Я не ощущаю себя ущемленным: мы ходим на парады, у нас есть свои кафе и бары, мы собираемся вместе. Думаю, что дальше будет только лучше!»

Мадара, 42 года, лесбиянка: « Больше нужно нам дать прав! Общество еще не очень готово нас воспринимать адекватно! Бывают неприятные моменты. Но мы начали говорить о таких отношениях. Говорить ясно и громко! Изменения будут! Непременно!»



