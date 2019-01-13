На границе Мексики и США обнаружили туннель

Возле американского штата Аризона обнаружен туннель, который, по подозрению властей Мексики, использовался для транспортировки наркотиков и людей между двумя странами, сообщает The Hill.

Как подчеркивает издание, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц на фоне спора между президентом США Дональдом Трампом и конгрессменами из-за финансирования стены на границе.

Напомним, накануне глава Соединенных штатов Америки Дональд Трамп объявил американцам о "гуманитарном кризисе" от нелегальной иммиграции, призвав демократов вернуться в Вашингтон, завершив шатдаун.

Сейчас в США ряд ведомств, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме, начиная с 22 декабря.