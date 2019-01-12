Латвия: без знаний школа – фабрика рабов!

Сегодня в Риге прошло шествие и пикет за социальную справедливость. Данное мероприятие было организованно Русским союзом Латвии. Цель митинга – выразить отношение к социальной справедливости, протест против закрытия школ и роста цен. Мероприятие собрало примерно 200 человек.









Акция протеста началась на Домской площади, позже участники отправились к Рижскому замку и Сейму.

Разумеется, что на плакатах протестующих преобладала тематика, связанная с русскими школами: «Мы народ, мы решаем!», «Школа без знаний – фабрика рабов!»









По мнению организаторов митинга, данное шествие – выразить недовольство политикой правящих, требуя перемен. «Опыт протестных движений во Франции и других странах Европы показывает, насколько много может достичь рассерженный народ. У рижан еще больше оснований быть недовольными, чем у парижан. Поэтому наберемся мужества и скажем об этом публично!» - говорится в заявлении.









С точки зрения Русского союза Латвии необходимо освободиться от социального неравенства, кризиса государственной власти, от реформы школ, от коррупции.









Алла Березовская, журналист, член Русского союза Латвии: «Колонна с Домской площади направилась к президентскому дворцу – пытались разбудить Раймонда Вейониса (президент Латвии-пр. «АН»), но тот предпочел оставаться слепым и глухим. Первый рижский марш в желтых жилетах – за социальную справедливость и равноправие, за образование на родном языке – у парламента Латвии. Здесь уже четыре месяца идет грызня, а о нуждах народа никто не думает. И зачем нам такие псевдо народные избранники?»









Иного мнения придерживается Служба государственной безопасности страны: основная идея митинга – желание отдельных политиков привлечь к себе внимание и получить поддержку электората перед предстоящими выборами в Европарламент. И данная акция направлена на раскол общества.



