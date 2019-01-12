В Совфеде прокомментировали новый рекорд продолжительности шатдауна в США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил утром в субботу, 12 января, исторический рекорд продолжительности шатдауна в Соединенных Штатах Америки.

По словам политика, подобный исход был ожидаем. Джабаров подчеркнул, что даже приход Дональда Трампа к власти в США предполагал именно такое развитие событий, поскольку он лишь усилил противостояние республиканцев и демократов, передает RT.

Сенатор уточнил, что американский лидер, вероятнее всего, объявит в стране режим чрезвычайного положения. В этом случае Трамп сможет воспользоваться финансированием оборонного ведомства. В резерве в настоящий момент есть примерно 14 миллиардов долларов.