В субботу, 12 января, в Париже ожидаются новые протестные акции "желтых жилетов". Сотрудники полиции готовятся к возможным беспорядкам, в частности, они перекрыли стальным забором Елисейские поля.

Отмечается, что ограждение было установлено в районе площади Рон-Пуэн. Там же стоят несколько бронированных машин французской жандармерии. Известно, что в общей сложности в Париже находятся сейчас 14 БТР, на некоторых из них имеются бульдозерные ножи, чтобы ликвидировать баррикады и установки для распыления слезоточивого газа, передает ТАСС.

Активисты "желтых жилетов" уже начали собираться в районе Берси неподалеку от здания Министерства экономики и финансов. Как сообщает телеканал BFM, в Париже мобилизованы 5 тысяч сотрудников полиции и жандармов.