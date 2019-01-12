Генерал Богдан: Украинские власти разработали план по возвращению Донбасса силой

Украинский генерал - ветеран внешней разведки Василий Богдан - сообщил о наличии у Генштаба ВСУ плана по возвращению Донбасса под контроль Украины. Генерал-лейтенант Василий Богдан обладает сведениями, что в Киеве рассматривается возможность проведения военной операции по возвращению Донбасса.

По словам Богдана, как ему известно, "в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями". Он подчеркнул, что на военную операцию украинские силовики пойдут "только в самом крайнем случае".

На вопрос украинских СМИ о том, "что должно произойти, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли в наступление на Донбассе?" он призвал пока не говорить.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "1K.com.ua" высказал мнение, что Россия вернет Украине Донбасс, так как он ей не нужен.