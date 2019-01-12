Эксперт оценил намерение США направить в Арктику корабль

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в субботу, 12 января, оценил намерение властей Соединенных Штатов Америки направить в Арктику военный корабль.

Ранее министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер сообщил, что в ближайшие месяцы страна хочет направить в воды Арктики свой военный корабль.

Брутер в разговоре с RT отметил, что в настоящий момент у США не хватит сил и возможностей, чтобы закрепиться в Арктике – они не располагают достаточным количеством ледокольных судов. При этом Вашингтон хочет обозначить свое присутствие там немедленно, а в дальнейшем будет расширять базу кораблей, которые могут находиться на арктической территории.

По мнению эксперта, Штаты сейчас невероятно обеспокоены возможностью России в ближайшее время начать использовать Северный морской путь, поскольку для Америки это станет серьезным экономическим ущербом. Именно поэтому США будут стремиться всеми силами помешать этому.