Политолог из-за действий России советует размещать в Европе американские ракеты

Политолог Оливер Трэнерт заявил, что лишь США могут противостоять "ядерной угрозе России", поэтому Европе следует в случае необходимости позволить размещать на своей территории американские ракеты.

По мнению политолога, с течением времени значимость ПРО для безопасности европейских государств будет лишь увеличиваться, поскольку в России постоянно появляются новые образцы вооружений. В качестве примера он привел крылатые ракеты 9М729, которые якобы нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Оливер Трэнерт также добавил, что одной из ключевых задач Москвы является расшатывание единства Запада.