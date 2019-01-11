Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что предстоящие 2019 и 2020 годы будут непростыми для Беларуси. По его словам, народ в Белоруссии должен быть готов ответить на нападки.

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«Нас будут очень сильно "пробовать на зуб"», - цитата Александра Лукашенко опубликована на сайте president.gov.by. Как он предположил, некие силы будут проверять, достойны ли белорусы "той независимости, о которой мы всегда и везде говорим".

Александр Лукашенко призвал граждан Беларуси "быть готовыми ответить на этот вопрос" и выразил уверенность, что страна сможет найти "достойный ответ". "Потому год будет непростым, но очень интересным", — завершил он свое выступление во время приема по случаю Старого Нового года.