Мария Бутина переведена на общий режим содержания в американской тюрьме

Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, переведена на общий режим содержания в тюрьме. Россиянку обвиняют в несанкционированной работе иностранным агентом на американской территории.

Официальный представитель министерства внутренних дел Российской Федерации Мария Захарова в пятницу, 11 января, отметила, что Бутина сохраняет присутствие духа, много читает и занимается спортом. Как отмечает РИА "Новости", ранее Марии позволяли покидать одиночную камеру, расположенную в блоке для особо опасных преступников, лишь на два часа и только в ночное время.

В МИД подчеркнули, что Москва внимательно следит за ситуаций и намерена прилагать всевозможные усилия для скорейшего возвращения россиянки на родину.