Лукашенко: объединение РФ и Белоруссии в единое государство не обсуждается

Белорусский лидер Александр Лукашенко днем в четверг, 10 января, заявил, что в настоящий момент вопрос объединения Российской Федерации и Белоруссии в единое государство никак не обсуждается.

Лукашенко сегодня в рамках совещания по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений отметил, что в повестке дня подобного вопроса нет. Это было однозначно определено и самим президентом Белоруссии, и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Политик также заметил, что союз Белоруссии и России в дальнейшем может успешно и активно развиваться исключительно на равноправной основе, передает ТАСС.