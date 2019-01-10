В ГД оценили заявление украинского генерала о проходе кораблей в Азовское море

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в четверг высказался насчет заявления украинского генерала о возможности кораблей страны пройти в Азовское море через Керченский пролив.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко ранее сообщил, что "фиксация из космоса" западными союзниками способна помочь украинским судам пройти через Керченский пролив в акваторию Азовского моря.

Чепа в беседе с RT заметил, что отставной украинский военный не придумал ничего нового. Политик предположил, что экс-заместитель начальника Генштаба, вероятно, хотел сказать, что украинские корабли будут пересекать пролив без нарушения пограничных зон.

Депутат напомнил, что существуют особые требования, которые соблюдает РФ и другие страны. А украинский генерал предлагает не выполнять правила и при этом "что-то фиксировать".