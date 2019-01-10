Раскрыт возможный план Петра Порошенко по отмене результатов выборов на Украине

Украинский политический эксперт Руслан Бортник заявил, что окружение президента страны Петра Порошенко подготовило несколько планов по сохранению его у власти. Один из данных сценариев, по словам аналитика, предусматривает отмену результатов выборов главы государства.

Некоторое время назад стало известно, что Киев решил не проводить голосование на территории России, где в настоящий момент находятся около двух с половиной миллионов граждан бывшей советской республики. Согласно предположению Руслана Бортника, этот шаг был предпринят в рамках разработанного командой Порошенко плана «D». Если итоги волеизъявления населения окажутся неблагоприятными для действующего лидера, власть сможет признать выборы несостоявшимися под предлогом неучастия в них проживающих в РФ украинцев, процитировало политолога ФБА «Экономика сегодня».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский эксперт Александр Гущин назвал единственный шанс Петра Порошенко на переизбрание.