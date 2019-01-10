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Путин и Меркель обсудили создание Конституционного комитета в Сирии
10 января 2019, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель связались по телефону. В рамках разговора они обсудили формирование на территории Сирии Конституционного комитета.
Путин и Меркель в ходе беседы выразили стремление и в дальнейшем наращивать усилия в целях долгосрочного урегулирования кризиса на сирийской территории, передает утром в четверг, 10 января, "Свободная пресса", ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Напомним, что во время предыдущего телефонного разговора в декабре прошлого года российский лидер и канцлер ФРГ поделились мнениями насчет ситуации, которая сложилась после резонансного инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
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