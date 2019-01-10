В Раде заявили, что власти обрекли украинцев на замерзание

Рабинович подчеркнул, что на Украине тарифы на отопление в настоящий момент являются запредельными. Из-за этого жителям страны приходится туже затягивать пояса, однако украинскому руководству этого мало. Депутат напомнил, что в начале февраля граждане получат платежки за январь, в которых цены взлетели еще сильнее, передает РИА "Новости"

От подобных нововведений, как считает Рабинович, пострадают все жители страны, но в большей мере пенсионеры, которых "убивает" повышение тарифов. Политик, однако, убежден, что такие действия не помогут вытащить Украину из финансовой пропасти.