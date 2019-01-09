Украинский пограничник попытался съесть взятку во время задержания

Украинский инспектор пограничной службы был пойман во время получения взятки в 200 долларов. Чтобы избавиться от улики своего преступления, он попытался съесть взятку во время задержания.

«Правоохранителями был задокументирован факт вымогательства одной тысячи долларов США. Во время получения последней части взятки в размере двухсот долларов инспектора задержали. Чтобы избавиться от предмета преступления и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался съесть деньги», - сообщила сегодня пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инспектор пограничной службы, работавший на пункте пропуска «Лужанка» на украинско-венгерской границе, за определенное вознаграждение закрывал глаза на перевозку сигарет из Украины в страны ЕС. Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки», передает РИА Новости.