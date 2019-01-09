В РФ жестко ответили экс-главе ЦРУ по поводу «подарка» для НАТО

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, заявившего, что президент России Владимир Путин стал «подарком для НАТО». Экс-глава ЦРУ назвал Путина "самым большим подарком" для НАТО

«Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус ведет себя как обычный политический мошенник и хитрый манипулятор. Его заявление о «подарке для НАТО» - одна из тех спекуляций, которые наперебой используют американские генералы», - считает Виктор Баранец.

Эксперт напомнил, что Североатлантический альянс, во-первых, нарушил данное во времена окончания холодной войны обещание Михаилу Горбачеву остановить свое продвижение на восток. А уже после прихода к власти Владимира Путина проигнорировал тысячекратные просьбы остановить расширение присутствия в восточном регионе.

«Когда СССР распался, НАТО потерял противника. Возникла угроза существования альянса. Чтобы как-то оправдать деятельность организации, хитрые американские политики начали делать пугало из России. Однако не стоит с нами шутить. Спекулировать с РФ и министром обороны Сергеем Шойгу не получится. Мы знаем, чем ответить», - приводит мнение полковника РИА ФАН.