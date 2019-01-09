Священнослужитель РПЦ попал в базу данных «Миротворца»

В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесен заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

Данные священника РПЦ протоиерея Николая Балашова внесены в базу «Миротворца» с формулировкой «противник независимости украинского православия».

Ранее стало известно, что в базу данных скандального сайта попали священнослужители канонической Украинской православной церкви, принимавшие участие в флэшмобе в поддержку УПЦ.

Сайт «Миротворец» также публикует данные журналистов, в том числе иностранных, ополченцев непризнанных республик Донбасса, деятелей культуры (российских и зарубежных), якобы «угрожающих национальной безопасности Украины». На требование МИД ФРГ закрыть скандальный ресурс в Киеве ответили отказом, поскольку этот одиозный националистический украинский сайт якобы имеет «частное» происхождение, сообщает РИА Новости.