Священнослужитель РПЦ попал в базу данных «Миротворца»
9 января 2019, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесен заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Данные священника РПЦ протоиерея Николая Балашова внесены в базу «Миротворца» с формулировкой «противник независимости украинского православия».
Ранее стало известно, что в базу данных скандального сайта попали священнослужители канонической Украинской православной церкви, принимавшие участие в флэшмобе в поддержку УПЦ.
Сайт «Миротворец» также публикует данные журналистов, в том числе иностранных, ополченцев непризнанных республик Донбасса, деятелей культуры (российских и зарубежных), якобы «угрожающих национальной безопасности Украины». На требование МИД ФРГ закрыть скандальный ресурс в Киеве ответили отказом, поскольку этот одиозный националистический украинский сайт якобы имеет «частное» происхождение, сообщает РИА Новости.