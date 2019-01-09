Латвия: мэра Риги можно уволить. Но как?

Уже месяц в столице Латвии идет «борьба» между мэром Нилом Ушаковым и «законопроектом», который, возможно, распустит Думу. Данный законопроект рассмотрели юристы Сейма. Вердикт: нет ни одного факта правонарушения, на основании которого можно распустить Думу. Но можно уволить ее главу – Нила Ушакова.

Напомним, из-за чего разгорелся скандал: транспортное предприятие «Ригас Сатиксме», которое находится «на попечении» рижской Думы, было замешано в коррупционном скандале, который был связан с закупкой общественного транспорта. Коррупционный «беспредел» рижской Думы оказался настолько «большим» (миллионы евро), что министр охраны среди и регионального развития Каспарс Герхардс просто не выдержал: создал законопроект, который подразумевает роспуск рижской Думы. Данный законопроект министр г-н Герхардс представил в Сейм Латвии. Изучать его было поручено юристам.

И вот вердикт юристов: в законопроекте Министерства охраны среды и регионального развития о роспуске рижской Думы нет ни одного факта правонарушения, на основании которого можно произвести роспуск.

Но в тоже время юристы указали на право министра охраны среды Каспарса Герхардса лично отстранить мэра Риги от выполнения обязанностей. Для этого не нужно решения правительства.

Итог: мэра Риги может уволить министр охраны среды. Но как? Мэр Риги – держатель части капитала транспортного предприятия «Ригас Сатиксме». И являлся таковым еще до того, как начала работать рижская Дума нынешнего созыва. Таким образом, коррупционный скандал, связанный с закупкой общественного транспорта, дает право министерству отстранить Нила Ушакова от занимаемой должности.

Что по данному поводу думает министр г-н Каспарс Герхардс?

Каспарс Герхардс: « Я не буду рассматривать возможность отстранить от выполнения своих обязанностей мэра Ушакова. Но я непременно буду продвигать данный законопроект о роспуске рижской Думы».

Г-н Герхардс также сообщил, что на 15 января запланировано совещание по согласованию законопроекта, на котором будут выслушаны разные предложения от Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации больших городов, Госканцелярии.

Что по данному вопросу думает мэр Нил Ушаков?

Позиция г-н мэра выжидательная: как повернется это дело? К нему, простите, лицом – продолжит работу в Думе! А ежели повернется «другим местом» - станет депутатом Европарламента. Действительно об этом открыто говорят в «стенах» Сейма. Ясно одно: г-н Ушаков занят исключительно своей карьерой.

А как обстоят дела в транспортном предприятии «Ригас Саимксме»?

Вот тут дела чудные: муниципальное предприятие «Ригас Сатиксме» решило взыскать пять миллионов евро с чешской компании Skoda – из-за того, что закупленные трамваи и троллейбусы были доставлены в Ригу с опозданием! Об этом официально сообщил временный руководитель «Ригас Сатиксме» Анрийс Матисс.

Анрийс Матисс: «Сейчас самое важное – уменьшить недоверие к «Ригас Сатиксме». Сначала нужно понять, о чем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ведет уголовный процесс? Нужно разобраться, какие закупки предприятие делает сейчас! Нужен рисковый менеджмент. Дальше нужно смотреть, как улучшить работу «Ригас Сатиксме».

Право слово, а куда же делись миллионы «Ригас Сатиксме»? Об этом «забыл» сказать временный руководитель. Действительно, сицилианская защита – лучшее средство «обелить» от фекалий муниципальное транспортное предприятие….да и рижскую Думу.



