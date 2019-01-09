Беспилотный автомобиль Tesla сбил на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе российского робота. Согласно последней информации, устройство, созданное в РФ, сбилось с маршрута и выехало на парковку.

Машина американской марки Tesla двигалась в автононом режиме, однако в ее салоне в тот момент находился наблюдатель. Уточняется, что после удара автомобиль продолжил движение и остановился лишь через пятьдесят метров, сообщает утром в среду, 9 января, РИА "Новости".

Известно, что российский робот из-за столкновения упал, перевернулся и повредил часть своего туловища, а также голову. Разработчики полагают, что восстановлению он не подлежит.