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В США беспилотный автомобиль Tesla "насмерть сбил" российского робота
9 января 2019, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Беспилотный автомобиль Tesla сбил на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе российского робота. Согласно последней информации, устройство, созданное в РФ, сбилось с маршрута и выехало на парковку.
Машина американской марки Tesla двигалась в автононом режиме, однако в ее салоне в тот момент находился наблюдатель. Уточняется, что после удара автомобиль продолжил движение и остановился лишь через пятьдесят метров, сообщает утром в среду, 9 января, РИА "Новости".
Известно, что российский робот из-за столкновения упал, перевернулся и повредил часть своего туловища, а также голову. Разработчики полагают, что восстановлению он не подлежит.
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