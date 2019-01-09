Видео с «уничтожающим» позиции ДНР танком украинской армии обнародовали в сети

В интернете обнародовали видео, на котором, как утверждает его автор, запечатлен танк Вооруженных сил Украины, «уничтожающий» позиции ополченцев самопровозглашенной ДНР. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

Из записи следует, что экипаж машины выполняет боевую задачу на одном из участков линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Согласно утверждению украинской стороны, данные кадры были сделаны недавно.

Интернет-издание «Русская весна» подвергло сомнению достоверность ролика. В материале, который опубликовал портал, отмечается, что украинские военные, фигурирующие на видео, ведут себя слишком расслабленно. Для боевой обстановки подобное поведение нехарактерно.

Ранее сообщалось, что экс-командир ополчения ДНР Александр Ходаковский рассказал о доказательстве отсутствия «агрессии» России против Украины.