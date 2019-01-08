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Япония может отказаться от взаимных компенсаций по Курилам
8 января 2019, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Японские власти планируют предложить России отказаться от взаимных компенсаций по Южными Курилами.
Источники японской газеты Yomiuri узнали, что такое предложение может последовать от Токио во время ближайшего раунда переговоров по мирному договору с Россией.
Документ об отказе от компенсаций может быть подписан одновременно с мирным договором. В издании утверждается, что дополнительный документ об отказе от компенсаций поможет полностью урегулировать споры России и Японии о Курилах и укрепить отношения между двумя странами.
Пункт об отказе от взаимных претензий был включен и в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились об активизации двусторонних переговоров о заключении мирного договора на встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года.
Как ожидается, уже 14 января в Москву должен приехать глава МИД Японии Таро Коно, а до конца этого месяца - премьер-министр Синдзо Абэ на встречу с Владимиром Путиным.
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