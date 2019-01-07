Гражданам РФ не стоит ждать позитивных изменений в экономике, считают эксперты

Эксперты, занимающиеся обзором мировых экономических трендов, отмечают, что в последнее время одним из этих мировых трендов стали манипуляции с цифрами статистики на уровне государств.

Аналитиков насторожило исследование, опубликованное профессором Народного университета Китая Ксианг Сонгжу. Ученый привел данные, что по итогам 2018 года ВВП КНР вырос всего на 1,67%. Эти данные сильно расходятся с цифрами официальной статистики, согласно которым, рост ВВП китая за 2018 год составил 6,5%. Неизвестно, кто врет – китайский профессор или китайское правительство, в любом случае это минимальные цифры экономического роста в КНР за последние несколько десятилетий.

Учитывая, что подобная тенденция отмечается не только в Китае, эксперты приходят к выводу, что мировой экономический рост в настоящее время находится под угрозой как никогда ранее. А это значит, что во многих государствах мира могут пошатнуться доходы граждан, а вслед за ними и социальная стабильность.

Развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны лишь усугубляют ситуацию в мировой экономике. От Европейского союза в ближайшее время также не приходится ожидать экономических чудес. А уж гражданам РФ, учитывая мировую экономическую ситуацию, и вовсе не стоит рассчитывать на позитивные изменения в экономике страны «по совокупности обстоятельств», предрекают эксперты Телеграм-канала «Экономика цифровой эры».