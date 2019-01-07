В Габоне попытка путча закончилась арестом мятежных военных

В Габонской Республике военные взяли под свой контроль государственную радиовещательную станцию и объявили о создании «Национального совета реставрации» в связи с утратой доверия к президенту.

Габонская Республика – государство на западе Центральной Африки, бывшая французская колония. С 2009 года Габон возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который в октябре прошлого года перенес инсульт. Габонские военные в радиоэфире раскритиковали президента страны и обратились к гражданам страны с призывом выйти на улицы и «восстановить демократию». В прессе отмечается, что на улицах Либревилля, столицы государства, появились танки и военные автомобили. Об этом стало известно сегодня утром.

Спустя несколько часов официальный представитель габонского правительства Ги-Бертран Мапонгу сообщил, что мятежные военные арестованы правительственными силовыми структурами, и обстановка в стране уже в ближайшие часы будет нормализована, сообщает RT.