Абэ поклялся на могиле отца завершить переговоры с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все силы к тому, чтобы поставить победную точку в переговорах с Россией о территориальной принадлежности Курильских островов. Абэ: вопрос Курил должен решаться с учетом мнения местных жителей

Японский политик вместе с супругой побывал на родине предков – в городе Нагато префектуры Ямагути. Во время этого визита он посетил могилу своего отца, который в свое время тоже прикладывал усилия к улучшению российско-японских отношений. В период с 1982 по 1986 годы Синтаро Абэ, отец нынешнего премьера, был министром иностранных дел Японии.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться в переговорах с Россией по Курилам и поставить, наконец, точку в этом вопросе», - заявил Синдзо Абэ после посещения могилы отца.

Японский премьер также выразил уверенность, что в текущем 2019 году произойдет «поворотный момент» в ходе территориальных разногласий между Россией и Японией, сообщает РИА Новости.