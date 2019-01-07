Эксперт оценил мнение о «болезненном» положении томоса об автокефалии

Политолог Александр Асафов прокомментировал слова проректора Киевской духовной академии Владимира Буреги, назвавшего «болезненным» положение томоса, запрещающее ПЦУ действовать за пределами Украины. Украинский теолог оценил положения томоса об автокефалии

«Знатоки канонического права очень удивились, прочитав текст томоса. Всю большую церковную структуру, состоящую из нескольких раскольнических церквей, он ставит в очень зависимое положение. Судя по опубликованному тексту томоса, они совершенно точно не могут открывать зарубежные приходы. И вообще, их деятельность, как самостоятельной церкви, сильно ограничена. Безусловно, это будет предметом обсуждения», - оценил документ о предоставлении автокефалии «новой украинской церкви» Александр Асафов.

Эксперт отметил, что мероприятие, проводимое на Украине с церковными структурами, имеет политические цели, поэтому светское руководство страны идет на подобное поражение в церковных правах, о котором даже сами священники, перешедшие в раскол, высказываются как о рейдерском захвате. Фактически часть украинских монастырей и храмов переходит под прямое управление Константинополя, а все остальные попадают в жесткую зависимость от него же. В ближайшее время Варфоломей будет добиваться признания новой украинской церковной структуры другими поместными церквами, приводит мнение эксперта RT.