В Польше после гибели пяти девушек задержан владелец квест-рума
6 января 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Польские правоохранители задержали хозяина помещения на улице Пилсудского, где во время проведения игрового квеста вспыхнул пожар, в огне которого погибли пять несовершеннолетних девушек.
Об этом, как сообщает сегодня РИА Новости, заявил главный комендант полиции польского государства Ярослав Шимчик в ходе пресс-конференции, проходившей в Варшаве в воскресенье, 6 января.
Владельцем, по данным польской полиции, оказался 28-летний житель Великопольского воеводства, ранее несудимый. В помещении квест-рума были серьезные нарушения пожарной безопасности.
Напомним, как ранее сообщали АН, спасателям не удалось пробраться к запертым в комнате игрового лабиринта девушкам. Дверь должна была открыться только после выполнения всех заданий квеста.