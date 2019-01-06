В Польше после гибели пяти девушек задержан владелец квест-рума

Польские правоохранители задержали хозяина помещения на улице Пилсудского, где во время проведения игрового квеста вспыхнул пожар, в огне которого погибли пять несовершеннолетних девушек. В Польше пять человек погибли во время игрового квеста

Об этом, как сообщает сегодня РИА Новости, заявил главный комендант полиции польского государства Ярослав Шимчик в ходе пресс-конференции, проходившей в Варшаве в воскресенье, 6 января.

Владельцем, по данным польской полиции, оказался 28-летний житель Великопольского воеводства, ранее несудимый. В помещении квест-рума были серьезные нарушения пожарной безопасности.

Напомним, как ранее сообщали АН, спасателям не удалось пробраться к запертым в комнате игрового лабиринта девушкам. Дверь должна была открыться только после выполнения всех заданий квеста.