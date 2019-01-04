Канцлер ФРГ Ангела Меркель стала жертвой хакерской атаки
4 января 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в пятницу, 4 января, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель стала жертвой хакерской атаки. Кроме того, это коснулось членов кабинета министров и партий, а также сотрудников СМИ.
Атаки хакеров продолжались до конца октября 2018 года, однако до сих пор специалистам не удалось установить, кто именно их организовал, передает издание Bild информацию источников.
В Германии не исключают, что к "нападениям" на компьютеры причастны Россия и КНР. Более того, допускается, что российская сторона в данном вопросе сотрудничала с ультраправыми немцкими группировками. Эти сведения, однако, не являются подтвержденными.