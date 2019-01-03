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На Таиланд надвигается тропический шторм
3 января 2019, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Тропический ураган Pabuk, сформировавшийся над Южно-Китайским морем и угрожающий главным туристическим зонам южного Таиланда, движется на остров Пхукет и провинции Пханга и Краби.
Как сообщает сегодня издание Daily Mail, порядка пятидесяти тысяч туристов уже покинули острова Панган, Тао и Самуи, они разместились на курортах материкового Таиланда.
Ураган должен пройти по всей южной части Таиланда от Сиамского залива до Андаманского моря. Синоптики прогнозируют проливные дожди и огромные семиметровые волны.
Порывы ветра могут достигать 65 км в час. По информации метеорологического департамента Таиланда, подобного рода тропический шторм станет первым за последние 30 лет.
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