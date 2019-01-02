Пассажирский поезд на полном ходу врезался в столб в Испании

В среду, 2 января, в испанском автономном сообществе Каталония пассажирский поезд на полном ходу врезался в столб. Согласно последней информации, в ходе аварии пострадали несколько человек.

Источники отмечают, что инцидент произошел сегодня на железнодорожной станции Сант-Адриа. Как сообщает издание El Periodico, травмы различной степени тяжести получили три пассажира, а также водитель. Пока не уточняется, в каком они находятся состоянии.

В настоящее время на месте случившегося работают специалисты, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.