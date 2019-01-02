В Госдуме оценили реакцию британской прессы на слова Путина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал публикацию в британской прессе, назвавшую новогоднее обращение президента РФ «дерзким».

«Учитывая, что Запад, при всех своих разногласиях, выступает единым фронтом выстраивания санкционной политики в отношении России – слышать такие оценки довольно странно. Кроме того, Западу нужно очень точно оценить ту довольно опасную политику, которая реализуется и нагнетает обстановку в условиях накопленных арсеналов вооружений», - заявил Дмитрий Новиков, комментируя статью в британском таблоиде The Sun.

Напомним, ранее британская пресса отреагировала на новогоднее обращение российского президента. Призыв Владимира Путина к сплоченности граждан страны в связи с тем, что у России «никогда не было и не будет помощников», авторы статьи назвали «вызывающе дерзким», пишет РИА Новости.