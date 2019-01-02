Директор телеканала объяснил перенос обращения Порошенко

Генеральный директор украинского телеканала, передвинувшего новогоднее обращение президента Петра Порошенко ради предвыборного заявления Владимира Зеленского, объяснил свое решение «новыми веяниями».

«Вот такой поворот в Новый год. Сказать, что вы этого не ждали? Ну уж нет. Сказать, что не ждали прямо перед Новым годом? Возможно. Тут важно другое. Давно уже назрело время для других, новых. И мы проснемся в Новом году с новыми возможностями и перспективами», - заявил Александр Ткаченко в своем фейсбуке.

Напомним, ранее украинский телеканал, гендиректором которого является Александр Ткаченко, перенес время новогоднего обращения президента Украины Петра Порошенко. В итоге прямо перед наступлением Нового года украинский комик Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента, а обращение действующего главы государства завершилось уже после наступления Нового года. Такое произошло впервые в истории украинских телеканалов.