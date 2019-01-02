В Совфеде прокомментировали ситуацию с госдолгом на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал сумму, которую Украина направит в этом году на обслуживание государственного долга.

Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2019 год, в этом году на обслуживание государственного долга будет направлено 145 миллиардов гривен. Это более 13% всего украинского годового бюджета. Ситуация критичная, считает крымский сенатор.

«Сумму долга они, возможно, и закроют, но делать это придется за счет экономии на социальных программах и повышения налогов для граждан. То есть руководство страны перекладывает все свои ошибки на плечи рядовых жителей. В конце концов наступит ситуация, когда они будут не в состоянии выплачивать свои долги», - приводит мнение Сергея Цекова RT.