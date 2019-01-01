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Украинский шоумен Владимир Зеленский сделал важное заявление
На Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания
1 января 2019, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский шоумен Владимир Зеленский сделал важное заявление в последние часы 2018 года. На Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания. Шоумен и артист сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины.
Заявление Зеленского было сделано в эфире телеканала "1+1" перед новогодним обращением украинского Петра Порошенко.
Комик отметил, что его "давно все спрашивают: "Идешь? Не идешь?". "Знаете, в отличие от наших "великих" политиков я не хотел вам напрасно обещать, и вот за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю – я иду в президенты Украины", - сказал он.
Президентская избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Начались выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко первой заявила о намерении баллотироваться в президенты. Эксперты называют ее лидером президентской гонки. Петр Порошенко официально не объявлял о желании еще раз стать президентом.
Выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта 2019 года.
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