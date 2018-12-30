Скончался кинорежиссер Ринго Лэм

Гонконгский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ринго Лэм скончался у себя дома в возрасте 63 лет. В последние дни он болел гриппом, и сегодня утром супруга кинематографиста не смогла разбудить его.

Как стало известно, Ринго Лэм не страдал никакими серьезными заболеваниями, но в последние дни заболел гриппом и принимал медицинские препараты без назначения врача. Он скончался во сне – супруга режиссера не смогла разбудить его утром. Испугавшись, женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики лишь констатировали смерть.

Ринго Лэм начал режиссерскую карьеру в 1983 году фильмом «Призраки любви». Всего он снял более двадцати кинокартин. Наибольшей популярностью пользуются его мрачные, реалистичные триллеры и культовые боевики с участием Джеки Чана и Ван Дамма, сообщает РИА Новости.