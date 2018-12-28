В Италии при пожаре в доме престарелых пострадали 18 человек

Порядка 18 человек пострадали в результате пожара, произошедшего вечером в четверг в отделении для пожилых людей медицинского учреждения Палаццоло в итальянском Милане, область Ломбардия.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат из-за непотушенной сигареты. Из отделения были эвакуированы 40 человек, 70-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще один находится в состоянии средней тяжести. У других раненых медики зафиксировали незначительные травмы. Как отмечает издание Il Messaggero, пострадавшие переведены в другие отделения.