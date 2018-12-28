Землетрясение произошло в Индонезии

Утро в пятницу, 28 декабря, в Индонезии произошло землетрясение. Согласно последней информации Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составляла 5,8 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах к югу от столицы индонезийской провинции Западное Папуа Маноквари, передает сегодня РИА "Новости" . Очаг подземных толчков располагался на глубине 55,6 километра.

К настоящему моменту данных о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним, неделю назад на западное побережье Индонезии обрушилось цунами, в ходе которого погибли не менее 429 человек.