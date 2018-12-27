В Верховной Раде раскрыли единственный шанс остановить войну на востоке Украине

В Верховной Раде рассказали, как можно урегулировать военный конфликт на востоке Украины. По данному вопросу высказался Олег Ляшко.

Депутат отметил, что единственный шанс остановить войну – проявить политическую волю. По словам Ляшко, его план разрешения кризиса предусматривает заключение прямого оборонного соглашения с Соединенными Штатами, укрепление украинских Вооруженных сил, появление на границе миротворцев.

Политик добавил, что с «этой властью» надежды на установление мира нет. Согласно точке зрения Олега Ляшко, изложенной им в Facebook, нынешнее руководство страны намерено использовать войну только для своих манипуляций.

Ранее в четверг стали известны детали наступательного плана киевских силовиков в Донбассе. Соответствующие сведения обнародовала на видео пресс-служба армии самопровозглашенной ЛНР.