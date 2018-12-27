Жители Новой Зеландии заметили в небе нечто, напоминающее летящего пришельца

В небе Новой Зеландии появилось нечто, напоминающее летящего инопланетянина. Согласно последней информации источников, данный инцидент произошел в городе Окленд и очень напугал местных жителей.

Странное "существо" было зафиксировано в дневном небе. В течение длительного времени нечто спокойно двигалось по воздуху, не меняя направление от порывов ветра, передает "Свободная пресса".

Очевидцами этого поразительного явления стали сотни жителей города. Они утверждают, что данный объект был похож на парящего пришельца. Некоторые полагают, что новозеландцы перепутали беспилотник с гуманоидом. Нашлись, однако, и те, кому понравилась версия про инопланетянина, сообщает "ВладТайм".