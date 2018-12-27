Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в своей одиночной камере

Дипломаты отметили, что Бутина в общей сложности провела в изоляции более трех месяцев. Кроме того, Мария сообщила, что в помещении, где она сейчас живет, очень холодно, однако руководство тюрьмы отопление так и не включило, передает в четверг, 27 декабря, РИА "Новости"

Сотрудники посольства потребовали, чтобы тюремная администрация гуманно относилась к гражданке России. Кроме того, дипломаты продолжают добиваться освобождения женщины.

Напомним, Мария Бутина обвиняется в несанкционированной работе иностранным агентом на территории США. Недавно она пошла на сделку со следствием, частично признав свою вину. Условия ее содержания, однако, после этого не изменились.