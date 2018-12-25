Коалиция США заявила о продолжении военной операции в Сирии

Коалиция во главе с Соединенными штатами Америки продолжает военную операцию против террористов "Исламского государства"* в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе военного объединения. [related_articles]

В частности, несмотря на заявления президента США о полной победе над ИГИЛ* в Сирийской Арабской Республике и выводе американских войск из региона, авиаудары коалиции в районе реки Евфрат продолжились.

Союзнические войска нанесли их по объектам и плацдармам ИГ* в долине среднего течения Евфрата с 16 по 22 декабря. Отмечается, что атаки серьезно ухудшили возможности боевиков маневрировать и осуществлять контроль.

Сообщается также, что удары были произведены по нескольким финансовым центрам ИГ в Сусахе и Ас-Шафахе, что нанесло значительный удар по способности ИГ* финансировать террористическую деятельность.



*Запрещенная в России террористическая организация.