//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Екатерина Андреева раскритиковала телевидение за агрессию
- Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
- Дочь Екатерины Стриженовой отметила совершеннолетие в образе невесты
- Милана Кержакова забрала сына у мужа в присутствии приставов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Коалиция США заявила о продолжении военной операции в Сирии
25 декабря 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Коалиция во главе с Соединенными штатами Америки продолжает военную операцию против террористов "Исламского государства"* в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе военного объединения. [related_articles]
В частности, несмотря на заявления президента США о полной победе над ИГИЛ* в Сирийской Арабской Республике и выводе американских войск из региона, авиаудары коалиции в районе реки Евфрат продолжились.
Союзнические войска нанесли их по объектам и плацдармам ИГ* в долине среднего течения Евфрата с 16 по 22 декабря. Отмечается, что атаки серьезно ухудшили возможности боевиков маневрировать и осуществлять контроль.
Сообщается также, что удары были произведены по нескольким финансовым центрам ИГ в Сусахе и Ас-Шафахе, что нанесло значительный удар по способности ИГ* финансировать террористическую деятельность.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Порошенко нет среди фаворитов президентской гонки на Украине
//В мире
//Новости МирТесен
//Политика
Кадыров привлек власти Грозного к ответу после жалобы маленького блогера
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
Эдита Пьеха награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
//Общество
Юлия Савиновских уехала из страны после угроз лишиться родных детей
//Общество
//Криминал
В Санкт-Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собой
//Новости СМИ2
//Общество
Верховный суд разрешил использовать шпионские устройства в личных целях
В Москве водитель такси зажал руку полицейского и протащил его 50 метров
//В мире
//Общество
На трассе Симферополь-Джанкой серьезное ДТП: грузовик опрокинулся на легковушку
//Авто
Центр Москвы перекроют 31 декабря на время проведения праздничных фейерверков
//В мире
В Совфеде прокомментировали расширение санкций против Украины
//Общество
//В мире
//Армия
//Политика
В Минске назвали "угрозой" размещение в Польше военной базы США
//Политика
В Кремле начался очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко
//В мире
Названы возможные районы ядерных ударов США в рамках противостояния с Россией
//live
«Что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом!»
Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
//Политика
//В мире
Песков советует переадресовать вопрос о письме сына Каддафи Путину в МИД