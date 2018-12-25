В Москве проходят переговоры лидеров России и Белоруссии

Сегодня в Москве проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны надеются разрешить имеющиеся сложности в отношениях.

«Отношения России и Белоруссии развиваются успешно. Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Необходимо предпринять все для того, чтобы не было никаких сложностей на будущее», - отметил российский президент.

Вместе с тем обе стороны признали, что в двусторонних отношениях между Москвой и Минском есть еще целый ряд вопросов, договоренности по которым не достигнуты. Как правило, эти вопросы лежат в сфере энергетики.

«Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы и не тащили старые проблемы в новый год», - отметил белорусский лидер.

Один из ключевых вопросов сегодняшних переговоров – финансовые потери Белоруссии из-за нефтяного налогового маневра, проводимого в РФ, сообщает РИА Новости.